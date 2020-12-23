Мать ребенка-аутиста рассказала об инциденте с авиакомпанией "Победа"

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Прокуратура Москвы проверит авиакомпанию "Победа" после инцидента с ребенком-аутистом. Его мать Наталья Воробьева рассказала подробности произошедшего.

В эфире телеканала Москва 24 она сообщила, что на стойке регистрации ее предупредили о рассадке с ребенком по разным местам. Женщина объяснила, что ее сын страдает аутизмом, в связи с чем ей необходимо быть рядом с ним. Ей предложили доплатить за выбор кресла, отметила Воробьева.

Она рассказала, что отказалась от услуги, поскольку перевозчик должен бесплатно предоставлять дополнительные услуги инвалидам и их сопровождающим.

Однако этого не произошло, и поменяться местами предложили двое парней уже в самолете, чтобы мать была рядом с ребенком. Воробьева отметила, что тогда сотрудники "Победы" запретили ей пересаживаться.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что об особых потребностях, которые необходимы при перелете, можно указать при бронировании билета. Женщина этого не сделала, заявили в "Победе".

Ранее в самолете, который летел из Астрахани в Москву, мужчина отказался надевать маску. Сообщалось, что он не реагировал на законные требования бортпроводников и, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения.