Мать ребенка-аутиста рассказала об инциденте с авиакомпанией "Победа"

17:33
Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
Прокуратура Москвы проверит авиакомпанию "Победа" после инцидента с ребенком-аутистом. Его мать Наталья Воробьева рассказала подробности произошедшего.
В эфире телеканала Москва 24 она сообщила, что на стойке регистрации ее предупредили о рассадке с ребенком по разным местам. Женщина объяснила, что ее сын страдает аутизмом, в связи с чем ей необходимо быть рядом с ним. Ей предложили доплатить за выбор кресла, отметила Воробьева.
Она рассказала, что отказалась от услуги, поскольку перевозчик должен бесплатно предоставлять дополнительные услуги инвалидам и их сопровождающим.
Однако этого не произошло, и поменяться местами предложили двое парней уже в самолете, чтобы мать была рядом с ребенком. Воробьева отметила, что тогда сотрудники "Победы" запретили ей пересаживаться.
В пресс-службе авиакомпании сообщили, что об особых потребностях, которые необходимы при перелете, можно указать при бронировании билета. Женщина этого не сделала, заявили в "Победе".
Ранее в самолете, который летел из Астрахани в Москву, мужчина отказался надевать маску. Сообщалось, что он не реагировал на законные требования бортпроводников и, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения.
Прокуратура проверит инцидент с ребенком-инвалидом на рейсе "Победы"
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