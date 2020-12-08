СК начал проверку после отказа пьяного пассажира самолета надеть маску

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Следственный комитет начал проверку после отказа пассажира соблюдать масочный режим на борту самолета, выполнявшего рейс из Астрахани в Москву. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"По предварительным данным, 8 декабря в аэропорту Астрахани был снят с рейса 63-летний мужчина, который поднялся на борт воздушного судна, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на законные требования бортпроводников о соблюдении масочного режима", – рассказала Марковская.

Сотрудникам СК предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее пассажиры самолета, который направлялся на Ибицу, устроили драку после того, как один из мужчин отказался надевать маску.

Аналогичный случай произошел в самолете, летевшем из Новосибирска в Москву. Когда члены экипажа напомнили мужчине о правилах санитарной безопасности, он начал их оскорблять.