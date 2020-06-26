СК проверяет информацию об авиадебошире, отказавшемся надеть маску

20:56
Фото: телеграм-канал "Ростов Главный"
Следственный комитет проведет доследственную проверку после сообщения СМИ об отказе пассажира, летевшего из Ростова-на-Дону в Москву, надеть маску и подчиниться требованиям полиции, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел утром 26 июня во время полета. Мужчина 1979 года рождения неоднократно проигнорировал требования экипажа надевать маску и отказался добровольно покидать борт воздушного судна.
Затем он проигнорировал требования сотрудников транспортной полиции покинуть самолет, после чего пришлось вызывать ОМОН. Пассажира вывели из салона самолета и доставили в дежурную часть.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.
Ранее "Аэрофлот" внес временные изменения в порядок обслуживания пассажиров. Клиентов допускают в салон самолетов только в защитных масках и перчатках. Средства защиты нужно будет использовать в течение всего рейса. Менять маски в полете нужно каждые три часа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: