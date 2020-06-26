СК проверяет информацию об авиадебошире, отказавшемся надеть маску

Фото: телеграм-канал "Ростов Главный"

Следственный комитет проведет доследственную проверку после сообщения СМИ об отказе пассажира, летевшего из Ростова-на-Дону в Москву, надеть маску и подчиниться требованиям полиции, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел утром 26 июня во время полета. Мужчина 1979 года рождения неоднократно проигнорировал требования экипажа надевать маску и отказался добровольно покидать борт воздушного судна.

Затем он проигнорировал требования сотрудников транспортной полиции покинуть самолет, после чего пришлось вызывать ОМОН. Пассажира вывели из салона самолета и доставили в дежурную часть.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.

Ранее "Аэрофлот" внес временные изменения в порядок обслуживания пассажиров. Клиентов допускают в салон самолетов только в защитных масках и перчатках. Средства защиты нужно будет использовать в течение всего рейса. Менять маски в полете нужно каждые три часа.