"Аэрофлот" внес изменения в порядок обслуживания пассажиров

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Авиакомпания "Аэрофлот" внесла временные изменения в порядок обслуживания пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

"Изменения носят временный характер, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам, утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача РФ, методическим указаниям Росавиации и Роспотребнадзора и направлены на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции", – следует из заявления "Аэрофлота".

Теперь клиентов авиакомпании начнут допускать в салон самолетов в защитных масках и перчатках. Средства защиты нужно будет использовать в течение всего рейса. Так, замена защитной маски пассажирами в полете должна осуществляться каждые три часа.

При посадке и высадке с борта воздушного судна люди должны соблюдать рекомендованную соцдистанцию в 1,5-2 метра.

Пассажиров с повышенной температурой (более 37 градусов) на борт не допустят. Перед входом на самолет туристам предложат обработку рук безопасными жидкостями. Верхняя одежда пассажиров должна находиться на полке для ручной клади.

Внесены изменения в схеме питания. В частности, продукты предлагаются либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо после термической обработки на борту. Кроме того, холодные напитки подадут в индивидуальной упаковке. Уточняется, что собственные продукты и напитки можно проносить на борт только в невскрытой герметичной упаковке.

В "Аэрофлоте" добавили, что данные меры носят временный характер и постепенно их начнут смягчать. Они были приняты в целях предотвращения распространения COVID-19.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются вывозные рейсы. С 1 июня в РФ начнут снимать ограничения для внутреннего туризма.

В России выявлен 379 051 случай COVID-19, вылечились 150 993 человека, скончались 4 142.

