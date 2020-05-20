Число выявленных больных COVID-19 в столице вышло на показатель месячной давности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число вновь выявленных пациентов с коронавирусом и пневмониями, поступающих в больницы столицы, достигло уровня месячной давности. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщил Сергей Собянин.

По его словам, ежедневно в городе с COVID-19 госпитализируют около тысячи человек. Система здравоохранения начала немного разгружаться, однако количество тяжелых и крайне тяжелых больных, которые постоянно находятся в стационарах, составляет порядка 1 700 в день, обратил внимание мэр.

"Это не ежедневно, это средняя статистическая величина за последние, скажем, три недели. И она особо не снижается", – отметил он.

Глава города добавил, что заболевшие коронавирусом находятся в реанимации две–три недели.

Как передает РИА Новости, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с COVID-19 в России постепенно стабилизируется, особенно в Москве.

"Сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлении превышает количество заболевших, это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения", – сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России подтверждено 8 764 случая коронавирусной инфекции в 84 регионах, на Москву приходится 2 699 случаев. Всего в России зафиксировано 308 705 случаев COVID-19 – это на 2,9% больше, чем днем ранее.

Скончались за сутки 135 человек, в том числе 75 в Москве. За весь период скончались 2 972 человека.

Выписано за сутки 9 262 пациента, среди которых 5 440 в Москве. Общее число выздоровевших – 85 392.