Около тысячи человек ежедневно госпитализируют с коронавирусом в столице

12:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Около тысячи человек каждый день госпитализируют с коронавирусом в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"У нас снизилась госпитализация, но при этом около 1 тысячи человек в день поступает тяжелых больных", – сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Мэр отметил, что система здравоохранения начала потихоньку разгружаться, однако количество тяжелых и крайне тяжелых больных, постоянно находящихся в стационарах, составляет около 1 700 человек в день.
"Это не ежедневно, это средняя статистическая величина за последние, скажем, три недели. И она особо не снижается", – приводят слова Собянина Агентство "Москва".
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 17 регионов РФ могут перейти на первый и следующие этапы снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Также она отметила, что благодаря проведенным мероприятиям наряду с введенными президентом нерабочими днями и рядом других мер в РФ удалось сдержать резкий рост числа зараженных COVID-19.
Собянин ранее рассказал, что заниматься спортом на улице и совершать прогулки по городу можно будет, когда новые случаи заражения будут исчисляться "десятками или сотнями, а не тысячами". Глава города пояснил, что разрешать раньше времени прогулки очень рискованно.
По его словам, сейчас нужно аккуратно подходить к послаблениям, чтобы не произошло обратной волны заболевания вирусом.
Мэр также напомнил, что с 12 мая в Москве и области необходимо использовать индивидуальные средства защиты на объектах торговли или в общественном транспорте. При этом на улице данный режим носит пока рекомендательный характер.
За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 4–5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.
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