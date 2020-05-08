Москвичам разъяснили требования о ношении масок и перчаток

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Использование жителями Москвы только одного средства индивидуальной защиты – маски или перчаток – будет наказываться административным взысканием. Об этом заявил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

С 12 мая в столице будет введен обязательный масочный режим: посещать общественные места или транспорт нельзя будет без медицинских масок или перчаток.

"У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет. Важно помнить, что вирус передается через контакт, поэтому эти нормы обязательного ношения масок и перчаток обусловлены санитарными требованиями и обеспечением безопасности граждан", – заявил Данчиков РИА Новости.

За нарушение правила на рабочем или в общественном месте граждан будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Если же нарушение произошло в такси или общественном транспорте, с виновника смогут взыскать 5 тысяч рублей.

На транспорте соблюдение предписания будут регулировать сотрудники ГКУ "Организатор перевозок", которые уже отслеживают соблюдение социальной дистанции. За предприятиями будут следить государственная инспекция по недвижимости, департамент торговли и объединение административно-технических инспекций.

Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о продлении ограничительных мер, связанных с коронавирусом, до 31 мая. При этом подразумевается, что с 12 мая к работе постепенно будут возвращаться промышленные и строительные предприятия.

