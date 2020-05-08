Володин отметил эффективность ограничительных мер в столице на фоне COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничительные меры, которые приняли в столице из-за распространения коронавирусной инфекции, показали свою эффективность и обоснованность, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Когда речь идет о мерах, эти меры обоснованные. Вы помните, когда они принимались в Москве, многие говорили: почему руководство Москвы пошло на такие жесткие ограничения? Но сегодня мы видим, что это было сделано правильно и обоснованно", – приводит слова Володина РИА Новости.

Он подчеркнул, что основная нагрузка легла на Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

С 12 мая в Москве вводится обязательный масочный режим. Штраф за нарушение составит 4 тысячи рублей для физлиц на предприятиях, чья деятельность разрешена. Штраф для пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок и перчаток составит 5 тысяч рублей, что предусмотрено КоАП Москвы.

Водителей и пассажиров такси тоже обяжут носить маски и перчатки. Штраф за нарушение – 5 тысяч рублей. Каршеринг в столице закрыт.

Остальные ограничения в городе продлены до 31 мая. Это касается режима самоизоляции, функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

Столичная подземка работает по обычному графику, несмотря на режим повышенной готовности. Поезда курсируют по расписанию рабочего дня.