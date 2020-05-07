Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

16:12
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ограничения в Москве продлятся до 31 мая, сообщил Сергей Собянин на персональном сайте. Новые указы опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.
По словам мэра, снятие ограничений в Москве должно быть осторожным и поэтапным. Первый этап ослабления введенных ограничений стартует 12 мая. Собянин предупредил, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут ввести снова.
С 12 мая могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. Собянин отметил, что работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического режима.
На работу выйдут лишь те, чье присутствие в цехах, офисах и стройплощадках необходимо. Остальным же, кто может работать дистанционно, следует оставаться дома.
На работу нельзя выходить:
При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контролировать соблюдение санитарных требований будет Роспотребнадзор.
Мэр объяснил, что постепенное снятие ограничительных мер начинается с промышленности, потому что сотрудники этих компаний почти не контактируют с потребителями, в отличие от работников сферы торговли и услуг.
На объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим. По словам Собянина, это будет разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости.
Помимо аптек и магазинов, перчатки и маски можно будет купить в метро.
По словам мэра, открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока рано.
Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжат дистанционное обучение до 31 мая. О формате и сроках проведения экзаменов объявят дополнительно после решения министерства просвещения РФ. Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая.
Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая. Сотрудники, которые выходят на работу с 12 мая, должны заранее оформить пропуска.
Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно.
По словам мэра, число ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 еще велико, но в большей степени причина в увеличении объемов тестирования, а не в реальном росте темпов распространения инфекции.
Ранее стало известно, что в Москве ввели обязательный масочный режим. Действовать он будет в городском транспорте и других общественных местах. За нарушение грозят штрафы. С проверкой будет выходить Роспотребнадзор и контролирующие организации.
В столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.
29 марта Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).
Для передвижения по городу на общественном или личном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск. Он выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.
При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.
Что грозит за нарушение масочного режима
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