Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ограничения в Москве продлятся до 31 мая, сообщил Сергей Собянин на персональном сайте. Новые указы опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

По словам мэра, снятие ограничений в Москве должно быть осторожным и поэтапным. Первый этап ослабления введенных ограничений стартует 12 мая. Собянин предупредил, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут ввести снова.

Возвращение к работе

С 12 мая могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. Собянин отметил, что работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического режима.

На работу выйдут лишь те, чье присутствие в цехах, офисах и стройплощадках необходимо. Остальным же, кто может работать дистанционно, следует оставаться дома.

На работу нельзя выходить:

работникам, страдающим хроническими заболеваниями;

беременным женщинам;

сотрудникам с повышенной температурой и признаками ОРВИ.



В рабочих помещениях должно быть обеспечено социальное дистанцирование, при необходимости – установлены перегородки, разделяющие рабочие места, а сотрудники должны использовать перчатки, маски или респираторы. Кроме того, работодателей обязали обязаны выборочно тестировать сотрудников на COVID-19.

Выходя на работу после перенесенного заболевания, работник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача.

При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контролировать соблюдение санитарных требований будет Роспотребнадзор.



Мэр объяснил, что постепенное снятие ограничительных мер начинается с промышленности, потому что сотрудники этих компаний почти не контактируют с потребителями, в отличие от работников сферы торговли и услуг.



Сергей Собянин Мы в прямом смысле слова оживим тысячи производственных цепочек, в которые включены производители стройматериалов и оборудования, проектировщики, транспортники и работники многих других отраслей. На работу вернутся 500 тысяч человек в Москве и сотни тысяч – в других регионах России. В нынешних условиях это очень важно.

Масочный и перчаточный режим

На объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим. По словам Собянина, это будет разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости.





Сергей Собянин Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а, наоборот, делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни. Когда вновь откроются предприятия и стройки, загруженность общественного транспорта неизбежно возрастет, соблюдать социальное дистанцирование станет сложнее.

Помимо аптек и магазинов, перчатки и маски можно будет купить в метро.

Временные ограничения



Сергей Собянин мэр Москвы Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года

По словам мэра, открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока рано.

Работа общеобразовательных школ



Годовые оценки за 2019-2020 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая 2020 года. С 18 до 31 мая для школьников 1-8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения ранее пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет.

Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжат дистанционное обучение до 31 мая. О формате и сроках проведения экзаменов объявят дополнительно после решения министерства просвещения РФ. Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая.

Режим пропусков

Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая. Сотрудники, которые выходят на работу с 12 мая, должны заранее оформить пропуска.



Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно.

Билеты на общественный транспорт



Сергей Собянин мэр Москвы Продление срока действия и обмен неиспользованных билетов на проезд в общественном транспорте будет производиться после 31 мая 2020. К обмену будут приниматься билеты при условии, что с 30 марта по 31 мая по ним было совершено не более 15 поездок.

По словам мэра, число ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 еще велико, но в большей степени причина в увеличении объемов тестирования, а не в реальном росте темпов распространения инфекции.



Сергей Собянин Более важный показатель – число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией последние две недели перестало расти. Ситуация стабилизировалась. В системе здравоохранения имеется достаточный запас прочности. Сделаны очень важные шаги к победе над коронавирусом. И это огромная заслуга москвичей, которые в большинстве своем выполняют требования самоизоляции и социального дистанцирования.

Ранее стало известно, что в Москве ввели обязательный масочный режим. Действовать он будет в городском транспорте и других общественных местах. За нарушение грозят штрафы. С проверкой будет выходить Роспотребнадзор и контролирующие организации.

В столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.

29 марта Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

Для передвижения по городу на общественном или личном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск. Он выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

