Медики сообщили о возможности корректировать вакцину при мутации вируса

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Известные на текущий момент мутации коронавируса Sars-CoV-2 не имеют принципиального значения для эффективности вакцины, заявил на брифинге замглавы Института Роберта Коха Ларс Шааде.

"Дело не обстоит так, что каждая мутация ведет к изменению уровня опасности вируса или такому изменению для иммунитета, что вакцина будет уже не эффективной", – цитирует Шааде РИА Новости.

Он добавил, что, если же произойдет существенная мутация, вакцину придется "корректировать". Однако для этого есть механизмы, наработанные с гриппом, пояснил замглавы Института Коха.

Он также сообщил, что Институт, который с февраля дважды в неделю проводил брифинги о ситуации с эпидемией коронавируса в стране, со следующей недели прекращает эту практику. Основанием для решения стало снижение темпов прироста новых случаев COVID-19.

Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун считает, что пандемия коронавируса продлится как минимум до конца года. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о существенном снижении темпов распространения коронавируса в стране.

По последним данным института, в Германии насчитывается 166 091 случай заражения коронавирусом, умерли 7 119 человек. Выздоровели 139 900 пациентов.

Согласно информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончалось. В России выявлено 177 160 заболевших COVID-19, вылечились 23 803, скончались 1 625.