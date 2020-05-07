В России выявлен 11 231 новый заболевший COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявили 11 231 случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. При этом в 5 471 выявленном случае клинических проявлений не было.

COVID-19 зафиксировали в 84 регионах. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 6 703. В Московской области заболели 842 человека, в Нижегородской области – 312, в Санкт-Петербурге – 306, в Дагестане и Татарстане – по 105.

В Краснодарском крае выявлено 99 случаев, в Ямало-Ненецком АО – 93, в Северной Осетии – 89, в Рязанской области – 86, в Тульской области – 85, в Кабардино-Балкарии и Башкирии – по 83, в Ростовской области – 80, в Калужской области – 79, во Владимирской области – 78, в Свердловской области – 76, в Брянской и Тамбовской областях – по 75.

В Курской области заболели 68 человек, в Самарской и Новосибирской областях – по 67, в Волгоградской области – 64, Ленинградской области – 63, в Ивановской области и Чувашии – по 58, в Республике Коми – 56, в Смоленской и Ярославской областях – по 55, в Орловской области – 52, в Ингушетии и Бурятии – по 49, в Липецкой области – по 47, в Приморском и Хабаровском краях – по 43, в Мордовии и Саратовской области – по 41.

В Республике Саха (Якутия) за сутки зарегистрировали 37 случаев, в Мурманской области – 35, в Белгородской, Воронежской и Пензенской областях – по 34, в Ульяновской области и Крыму – по 32, в Республике Марий Эл и Оренбургской области – по 31, в Чечне – 29, Калмыкии – 28, Челябинской области – 27, Пермском крае – 26.

По 25 заболевших выявлено в Архангельской, Астраханской, Кировской и Тюменской областях, по 23 – в Ставропольском и Красноярском краях, 21 – в Новгородской области, по 18 – в Костромской и Кемеровской областях, по 17 – в Псковской области и Алтайском крае, по 16 – в Тверской, Калининградской областях и Забайкальском крае, 14 – в Ханты-Мансийском АО, 12 – в Хакасии, 11 – в Омской области.

В Карелии заболели 9 человек, в Карачаево-Черкесии, Иркутской, Амурской областях, Еврейской АО и Севастополе – по 6, в Вологодской и Курганской областях – по 5, в Адыгее и Республике Тыва – по 4, в Республике Алтай, Томской, Магаданской, Сахалинской областях и Камчатском крае – по 2, в Ненецком автономном округе и Чукотском АО – по 1.

В целом в России нарастающим итогом зарегистрировано 177 160 случаев COVID-19. Это на 6,8% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 88 человек. За весь период от коронавируса скончались 1 625 человек. За сутки выздоровели 2 476 пациентов, а за весь период – 23 803.

28 апреля Путин на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ продлил действие ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 до 12 мая.

Накануне Роспотребнадзор предложил снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа. На первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Второй предполагает прогулки, открытие объектов торговли и начало работы образовательных организаций. На третьем этапе начнут работать парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются гостиницы и предприятия общепита.

Сергей Собянин же заявил, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли.

Мэр заявил, что кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь. Эти места могут представлять повышенную опасность в распространении коронавируса COVID-19.

