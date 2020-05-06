Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения в три этапа

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Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа, сообщила глава ведомства Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным.

"Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер – это четкий методический инструмент для этой работы. Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены", – заявила она.

На первом этапе можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Также предусмотрена работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции.



Второй этап предусматривает прогулки с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. Также подразумевается начало работы образовательных организаций.



На третьем этапе начнут работать парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются гостиницы и предприятия общепита без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей

Отмечается, что ограничительные меры по коронавирусу могут возобновить в случае ухудшения ситуации.

Владимир Путин ранее заявил, что поспешность может привести к срыву проделанной работы в борьбе с пандемий коронавируса.

При обращении к главам регионов России Путин напомнил, что им требуется выработать планы действий на период после 11 мая. Он подчеркнул, что сейчас нельзя забегать вперед. По его словам, ответственность за каждое принятое решение со стороны правительства является крайне высокой.

28 апреля Путин на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ продлил действие ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. С 6 по 8 мая были объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты.