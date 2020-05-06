Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения в три этапа

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа, сообщила глава ведомства Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным.
"Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер – это четкий методический инструмент для этой работы. Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены", – заявила она.
Владимир Путин ранее заявил, что поспешность может привести к срыву проделанной работы в борьбе с пандемий коронавируса.
При обращении к главам регионов России Путин напомнил, что им требуется выработать планы действий на период после 11 мая. Он подчеркнул, что сейчас нельзя забегать вперед. По его словам, ответственность за каждое принятое решение со стороны правительства является крайне высокой.
28 апреля Путин на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ продлил действие ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. С 6 по 8 мая были объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты.
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