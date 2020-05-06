Путин предостерег от поспешности при снятии ограничительных мер

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поспешность может привести к срыву проделанной работы в борьбе с пандемий коронавируса. Об этом глава государства рассказал в ходе совещания по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, говорится на сайте Кремля.
Президент обратил внимание, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в субъектах РФ складывается по-разному. "Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение", – сказал Путин.
При обращении к главам регионов России Путин напомнил, что им требуется выработать планы действий на период после 11 мая. "Конечно, жизнь сложнее, гораздо сложнее любых схем, и тем не менее важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны", – отмечает Путин.
Он подчеркнул, что сейчас нельзя забегать вперед. "Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей", – сообщил Путин.
По его словам, ответственность за каждое принятое решение со стороны правительства является крайне высокой.
28 апреля Путин на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ продлил действие ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. С 6 по 8 мая объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты.
Ранее стало известно, что в Кремле пока не обсуждали вопрос открытия российских границ.
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