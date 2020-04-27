Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за COVID-19 в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала инициативу о продлении ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции в России.

Так, действие введенных мер предлагается распространить до 12 мая.

"Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же", – сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава Роспотребнадзора отметила, что сегодня россияне находятся в "режиме разобщения" уже два инкубационных периода, примерно 28-30 дней. Однако, по ее словам, для того, чтобы закрепить наблюдаемый результат, когда темпы прироста инфицированных значительно замедлились, требуется еще один, третий, инкубационный период.

Попова добавила, что взрывного роста новых случаев инфицирования в стране не зафиксировано.

"Снижение – это значит каждый день меньшее количество регистрируемых случаев, чем в предыдущий. Пока у нас ровная, динамичная плавная кривая, но кривая к увеличению числа заболевших, и вот, чтобы ее преломить, нам нужно еще время", – сообщила она.

Также Попова сделала предположение о том, когда может прекратиться передача COVID-19. Она заявила, что заражение коронавирусом от человека к человеку может пойти на спад тогда, когда иммунитет к вирусу будет у 60% населения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении режима самоизоляции будет принято на основе текущей динамики.

Представитель Кремля также рассказал, что московские власти пошли на ужесточение режима самоизоляции и введение цифровых пропусков, когда увидели, что горожане отказываются оставаться дома. В то же время Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.

Согласно последним данным, за сутки в РФ выявили 6 198 случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 193 тысяч человек скончалось.