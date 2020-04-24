Глава Роспотребнадзора предположила, когда может прекратиться передача COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Передача коронавируса от человека к человеку может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы начинаем проводить популяционные исследования, мы их запланировали, начинаем с Москвы. Общеизвестный факт: когда в популяции 60% населения имеет иммунитет после болезни или в результате вакцинации, то эпидпроцессы становятся менее активными, и может в принципе прекратиться передача от человека к человеку", – объяснила она.
Россиянам придется считаться с тем, что заразиться коронавирусом можно в любой момент и что каждый может столкнуться не только с очевидными сегодня последствиями, но и с отдаленными, констатировала Попова.
Она также считает, что жесткие ограничения из-за коронавируса должны действовать в России еще как минимум две недели. По словам главы ведомства, в противном случае риски дальнейшего распространения и "взрывного периода" останутся высокими. Она добавила, что российские власти могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактов людей, если уже введенные соблюдаться не будут.
За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции. Клинических проявлений при этом не было у 2 697 человек.
Всего в стране зарегистрировано 68 622 случая. Это на 9,3% больше, чем днем ранее. За сутки зафиксировано 60 летальных исходов, за весь период по России умерли 615 человек. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончалось.
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