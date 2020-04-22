В Минздраве призвали продлить ограничительные меры на майские праздники

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Ограничительные меры, которые ввели в России для борьбы с распространением коронавируса, необходимо продлить на майские праздники, считает главный внештатный специалист Минздрава Николай Брико.

"Если мы посмотрим, в других странах, где уже четкие тенденции к снижению заразившихся, не отменяют эти меры по самоизоляции, меры по дистанцированию социальному", – передает слова Брико РИА Новости.

Медик считает, что Россия еще не достигла пика и не вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Он обратил внимание, что за последние несколько дней прирост заболевших составил 8–10%.

"Это, конечно, меньше, чем раньше, когда было 15–17%. Посмотрим, что будет еще минимум неделю, чтобы сделать какие-то заключения", – отметил Брико.

Он также добавил, что уровень смертности среди пациентов с подтвержденным коронавирусом в России составляет 0,8%, а в Москве еще ниже, чем в целом по стране.

Ранее Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу в России еще впереди. По словам главы государства, в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с коронавирусом, то есть его замедлить, но он обратил внимание, что останавливаться нельзя.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

В России за последние сутки подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 (43,4%) заболевших не было клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса.

