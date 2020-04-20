Пик по коронавирусу в России еще впереди – Путин

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Пик по коронавирусу в России еще впереди, сообщил Владимир Путин, открывая совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. Президент подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы его сгладить.

"Как говорят специалисты, вы и ваши коллеги, пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений", – сказал Путин.

По словам главы государства, в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с коронавирусом, то есть его замедлить, но он обратил внимание, что останавливаться нельзя.

Путин заметил, что распространение COVID-19 в стране продолжается, однако власти готовились, и за счет этого процесс удалось притормозить.

"Ситуация остается сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается, число граждан, заразившихся коронавирусом, растет", – заявил глава государства.

Он добавил, что рост наблюдается не только в Москве, которая первая столкнулась с угрозой, но и в других регионах.

"К сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации", – отметил Путин.

Сергей Собянин ранее заявил, что в столице удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Глава города отметил, что число заражений COVID-19 растет, однако рост происходит не в геометрической прогрессии.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 26 350 случаев коронавируса. За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 случаев коронавирусной инфекции, таким образом, число инфицированных в стране увеличилось до 47 121.

