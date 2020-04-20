В России подтвердили 4 268 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России зарегистрировали 4268 случаев коронавирусной инфекции. У 1935 человек не было клинических проявлений.

COVID-19 зафиксировали в 76 регионах. Большинство зараженных выявили в Москве – 2026. В Московской области – 578 новых зараженных, в Нижегородской области – 113, в Санкт-Петербурге – 86, в Ростовской области – 60, в Мурманской области – 46, в Чечне и Башкирии – по 45.

В Орловской области зафиксировали 43 случая, в Брянской области – 42, в Калужской области – 40, в Дагестане, Ингушетии и Татарстане – по 39, в Ленинградской области – 37, в Мордовии – 35, во Владимирской области и Краснодарском крае – по 34.

В Чувашии заболели 32 человека, в Хабаровском крае – 30, в Республике Марий Эл – 29, в Саратовской области – 28, в Ярославской и Тюменской областях – по 27, в Тверской области и Удмуртии – по 26, в Северной Осетии и Пензенской области – по 25, в Воронежской области, Курской области, Ямало-Ненецком АО и Новосибирской области – по 24.

По 22 случая зафиксировали в Белгородской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях, по 20 – в Ивановской, Липецкой областях и Карачаево-Черкесии, по 19 – в Кировской, Ульяновской областях и Республике Саха (Якутия), 18 – в Волгоградской области, по 17 – в Пермском крае и Приморском крае.

В Смоленской области, Кабардино-Балкарии и Самарской области заболели по 16 человек, в Астраханской области и Ханты-Мансийском АО – по 13, в Калининградской области, Ставропольском крае и Алтайском крае – по 12, в Республике Коми, Новгородской области, Челябинской области и Иркутской области – по 10, в Адыгее и Забайкальском крае – по 9, в Карелии, Псковской, Свердловской областях и Хакасии – по 8.

В Архангельской и Вологодской областях – по 7. Столько же – в Камчатском крае, по 6 – в Красноярском крае и Кемеровской области, по 4 – в Костромской, Томской, Амурской областях и Севастополе, по 3 – в Калмыкии и Омской области, по 2 – в Республике Алтай и Еврейской АО.

Всего в 85 регионах России зарегистрирован 47 121 случай коронавирусной инфекции. Это на 10% больше, чем днем ранее.

За прошедшие сутки выписали 155 человек. За весь период выздоровели 3446 пациентов.



За сутки подтверждено 44 летальных случая с коронавирусом, 28 из них – в Москве. За весь период по России умерли 405 человек.

Накануне Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19. За каждые 150 миллилитров плазмы назначается выплата в 1250 рублей, за 600 миллилитров – 5 тысяч рублей. При этом объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончалось.

