Россия заняла второе место по числу проводимых тестов на COVID-19

14:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Россия занимает второе место по числу проводимых тестов на выявление нового коронавируса. За сутки в стране делают 103,5 тысячи исследований, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в России стали фиксировать больше случаев заражения COVID-19 в связи с увеличением количества проведенных тестирований.
"У нас выросла выявляемость", – подтвердила Попова.
Глава Роспотребнадзора добавила, что в настоящий момент возраст 80% зараженных коронавирусом в России – младше 60 лет. Доля людей более старшего возраста COVID-19 – 15%, детей – всего 5%.
Попова объяснила такие данные тем, что люди старшего поколения находятся на самоизоляции, исправно ее соблюдают, а потому риск их заражения в разы уменьшается.
Ранее Росздравнадзор оценил точность тест-систем на коронавирус. Сообщалось, что она составляет 95%. Погрешность в 5% может зависеть от неправильной идентификации и сбора образца, объяснили специалисты.
Согласно последним данным, в России за сутки было зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.
Число инфицированных коронавирусом в России достигло 32 008
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