Росздравнадзор оценил точность тест-систем на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Точность 11 тест-систем для выявления коронавируса, зарегистрированных в России, составляет более 95%, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
Погрешность в 5% может зависеть от неправильной идентификации и сбора образца.
Также могут сказаться нарушения в обработке, транспортировке и хранении образца, а также из-за тестирования за пределами диагностического окна.
Ранее сообщалось, что тест на антитела к COVID-19 начнут проводить в течение 10 дней.
Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова отметила, что тесты на коронавирус проводят 254 лаборатории в стране. Она подчеркнула, что 18 из них являются частными.
Всего в России в настоящий момент обнаружили 27 938 случаев заражения коронавирусом. 3 448 заболевших были зарегистрированы за последние сутки. 2 304 пациента выздоровели в результате лечения, 232 человека скончались после заражения.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения, более 130 тысяч человек скончалось.
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