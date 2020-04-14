11 тестов для диагностики COVID-19 зарегистрировали в России

14:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В России зарегистрировано 11 тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Росздравнадзора.
"По состоянию на 14 апреля 2020 года зарегистрированы в установленном порядке и допущены к обращению на территории РФ 11 медицинских изделий, используемых для диагностики коронавируса COVID-19", – говорится в сообщении.
Уточняется, что указанные разработки не относятся к категории экспресс-тестов.
Также в ведомстве предостерегли граждан от онлайн-приобретения незарегистрированных препаратов, якобы разработанных для профилактики и лечения коронавируса, или нелегальных тестов на выявление заболевания.
Накануне заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова отметила, что тесты на коронавирус проводят 254 лаборатории в стране. Она подчеркнула, что 18 из них являются частными.
Ранее в ВОЗ рассказали о бесполезности прививки от туберкулеза в лечении коронавируса. Там отметили, что массовое применение такой прививки может привести к пагубным последствиям.
Прививка от туберкулеза не помогает от коронавируса
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