254 лаборатории в России проводят тестирования на коронавирус – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова отметила, что 254 лаборатории в России проводят тесты на коронавирус.
Она заявила об этом на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Она подчеркнула, что из них 18 лабораторий являются частными.
Также Голикова рассказала, что в России в настоящий момент зарегистрировано 10 тест-систем, которые обнаруживают заражение коронавирусом.
"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 10 тест-систем, которые позволяют выявлять и тестировать заболевание, сегодня 254 лаборатории, из которых 18 частных, проводят тестирование", – сообщила Голикова.
Также она рассказала, что в настоящий момент в России провели более 1,3 миллиона исследований. Голикова отметила, что по этому показателю РФ находится среди стран-лидеров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ежедневно в столице проводят около 18 тысяч тестирований на коронавирус. Губернатор Московской области Андрей Воробьев 12 апреля заявил, что в Подмосковье планируют поднять число проводимых исследований до 7 тысяч в сутки.
10 апреля научный центр "Вектор" зарегистрировал тест-систему, которая определяет наличие антител к коронавирусу в организме. Она позволит изучить популяционной иммунитет, продемонстрировать эффективность разрабатывающихся вакцин, а также выявлять переболевших ретроспективно.
В тот же день в Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали о создании новой тест-системы, которая позволяет фиксировать заражение за 15-20 минут вместо 90 минут, которые затрачивались ранее.
В настоящий момент всего в России зарегистрировали 18328 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 2558 эпизодов заражения пришлись на последние сутки, 1355 из которых зарегистрировали в Москве. Под медицинским наблюдением остается еще 141 тысяча человека, которые могли быть заражены COVID-19.
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