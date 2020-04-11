Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ежедневно в Москве проводится 18 тысяч исследований на коронавирус, заявил Сергей Собянин в ходе посещения лаборатории НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Он подчеркнул, что одно из основных направлений борьбы с COVID-19 – своевременное и масштабное тестирование. Мэр уточнил, что в столице нагрузку на себя приняли прежде всего лаборатории Роспотребнадзора. Объем их тестирований ежедневно составлял порядка трех тысяч.

"Конечно, это очень мало для Москвы. Поэтому мы включили в работу городские федеральные дополнительные лаборатории и частные лаборатории. На сегодняшний день ежедневно делается около 18 тысяч тестов. Но и это не предел, мы дальше разворачиваем систему, делаем ее более быстрой, гибкой и точной", – цитирует Агентство "Москва" главу города.

В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом заявили, что в России было проведено 1,18 миллиона тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 159 тысяч человек.

Мэр подчеркнул, что на базе НИИ скорой помощи имени Склифосовского развернута достаточно мощная лаборатория, которая тоже будет модернизироваться и дополняться новым оборудованием.

"Сейчас мы выходим на мощность 2 тысяч в день и в ближайшие полторы недели будем выходить в районе 4 тысяч. Это серьезная работа, она потребовала привлечения сил всех сотрудников лаборатории. Сейчас все работает достаточно эффективно", – пояснил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Сергей Собянин отметил важность того, чтобы не создавать ложноположительные тесты. "Еще важнее не создавать ложноотрицательные тесты, иначе мы просто пропускаем больных. Соответственно, они не садятся на карантин и создают проблемы для здоровья окружающих", – объяснил он.

Мэр Москвы поблагодарил сотрудников лаборатории, которые трудятся в круглосуточном режиме, за квалифицированную работу.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице запущено регулярное тестирование сотрудников социальной сферы и здравоохранения, работающих с жителями. Это касается врачей поликлиник, которые ходят по вызовам на дом, работников и администраторов из медучреждений, сиделок, соцработников и волонтеров.

В будущем тестировать планируют полицейских, работников транспорта и торговли. Общее число охваченных скринингом сейчас – 15 тысяч человек.

За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах. Выписано по выздоровлению 1045 человек, из них за последние сутки – 250.