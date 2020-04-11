1667 новых подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в России

Фото: Агентство "Москва"

1667 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировано в 49 регионах России за последние сутки, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Больше всего выявлено в Москве – 1030. На Московскую область приходится 152, на Санкт-Петербург – 80.

Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах. Выписано по выздоровлению 1045 человек. Из них за последние сутки – 250, в том числе 149 в Москве, 31 – в Санкт-Петербурге, трое – в Подмосковье.

Умерло 106 пациентов, за последние сутки – 12. Восемь человек скончались в Москве, в Подмосковье – один. Еще по одному – в Хабаровском и Ставропольском крае, а также в Калининградской области. Роспотребнадзор уточнил, что проведено 1,18 миллиона тестов на коронавирус.