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Общество

09:05

В России проведено 1,18 миллиона тестов на коронавирус

медицина общество безопасность

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом заявили, что в России было проведено 1,18 миллиона тестов на COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

На данный момент под медицинским наблюдением остаются 159 тысяч человек. Специалисты контролируют их состояние из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.

Накануне стало известно, что в Москве скончались восемь пациентов с COVID-19. Отмечается, что среди умерших пациенты от 39 до 84 лет. При этом у всех был подтвержден диагноз пневмония и сопутствующие заболевания.

По данным на 10 апреля, в России было зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Какие средства Минздрав включил в список для борьбы с коронавирусом?

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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