В Москве скончались восемь пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались восемь пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что среди умерших пациенты от 39 до 84 лет. При этом у всех был подтвержден диагноз пневмония и сопутствующие заболевания.

У 39-летнего пациента наблюдался отек головного мозга, еще трое страдали сахарным диабетом. Также были выявлены гипертония и атеросклероз.

В России за последние сутки зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса.

Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Под наблюдением медиков с подозрением на COVID-19 находятся 162 тысячи человек.