Собянин рассказал о новых мерах из-за сложной ситуации с коронавирусом

Сергей Собянин обратился к жителям Москвы в прямом эфире

С понедельника, 13 апреля, власти Москвы будут постепенно вводить пропускной режим, сообщил Сергей Собянин. Соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

На первом этапе его введут для поездок на работу, на втором – для поездок в других целях, на третьем – для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов власти сообщат дополнительно. Пропускная система будет носить заявительный характер, однако городские власти могут проверить достоверность сообщаемых сведений.

"Пропускной режим передвижения по городу – это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения", – заявил глава города.

С 13 по 19 апреля ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. Работать продолжат только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, предприятия пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, а также СМИ. "Однако они должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим", – подчеркнул Собянин. Продолжают работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня. Могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы.

ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. Работать продолжат только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, предприятия пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, а также СМИ. Приостанавливается выполнение строительных и ремонтных работ . Исключением будет строительство медицинских объектов, а также работы непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

. Исключением будет строительство медицинских объектов, а также работы непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

Приостанавливается работа каршеринга . По словам мэра, спрос на эту услугу упал на 60%.

. По словам мэра, спрос на эту услугу упал на 60%.



Сергей Собянин мэр Москвы Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него. Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями , для которых этот вид деятельности не является основным. Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате рано, считает мэр.

, для которых этот вид деятельности не является основным. Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате рано, считает мэр.

Вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок , кроме неотложных.

Мэр напомнил, что закрытие учебных заведений в Москве привело к ограничению передвижения двух миллионов человек. 14-дневный карантин для приезжающих из-за границы и их домочадцев затронули 300 тысяч жителей города. Самоизоляция пожилых и хронически больных москвичей добавила два миллиона людей, переведенных на домашний режим, подчеркнул он.

Отпуска и вынужденный простой ряда предприятий ограничил передвижение еще двух миллионов человек, перевод на дистанционную работу – примерно столько же москвичей.

Таким образом, около 75% жителей столицы сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве, заявил Собянин. Он подчеркнул, что властям было важно сохранить экономику, не плодить безработицу в Москве и в соседних регионах, уберечь предприятия от серьезных финансовых проблем.

"До последнего времени нам удавалось это сделать. Количество больных коронавирусом росло, но не драматическими темпами. Начиная же с понедельника ситуация начала ухудшаться", – сказал глава города.



Сергей Собянин мэр Москвы Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня – уже 1300.

Он призвал москвичей запастись терпением и мужеством и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что число госпитализаций за последние дни в Москве резко увеличилось. По сравнению с прошлой неделей их стало вдвое больше – с 2,6 тысячи случаев до 5,5 тысячи. Более 85% из них – с пневмонией.

Она добавила, что вместе с этим увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Всего в городских стационарах лечится более 6,5 тысячи пациентов с коронавирусом. По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут. Это значит, что заболевших и госпитализированных будет больше.

Сергей Собянин рассказал, что с коронавирусной инфекцией борется больше трети всех работников здравоохранения Москвы. В первых рядах – около 40 тысяч человек.

За последние сутки в 57 регионах России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса. Больше всего новых пациентов приходится на Москву – 1 124 человека.

Общее число зараженных – 11 917 в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

2 апреля власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Граждане продолжают находиться на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

