Собянин рассказал о новых мерах из-за сложной ситуации с коронавирусом

19:51
Сергей Собянин обратился к жителям Москвы в прямом эфире
С понедельника, 13 апреля, власти Москвы будут постепенно вводить пропускной режим, сообщил Сергей Собянин. Соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
На первом этапе его введут для поездок на работу, на втором – для поездок в других целях, на третьем – для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов власти сообщат дополнительно. Пропускная система будет носить заявительный характер, однако городские власти могут проверить достоверность сообщаемых сведений.
"Пропускной режим передвижения по городу – это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения", – заявил глава города.
"Однако они должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим", – подчеркнул Собянин.
Продолжают работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня. Могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы.
Отпуска и вынужденный простой ряда предприятий ограничил передвижение еще двух миллионов человек, перевод на дистанционную работу – примерно столько же москвичей.
Таким образом, около 75% жителей столицы сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве, заявил Собянин. Он подчеркнул, что властям было важно сохранить экономику, не плодить безработицу в Москве и в соседних регионах, уберечь предприятия от серьезных финансовых проблем.
"До последнего времени нам удавалось это сделать. Количество больных коронавирусом росло, но не драматическими темпами. Начиная же с понедельника ситуация начала ухудшаться", – сказал глава города.
Он призвал москвичей запастись терпением и мужеством и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что число госпитализаций за последние дни в Москве резко увеличилось. По сравнению с прошлой неделей их стало вдвое больше – с 2,6 тысячи случаев до 5,5 тысячи. Более 85% из них – с пневмонией.
Она добавила, что вместе с этим увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Всего в городских стационарах лечится более 6,5 тысячи пациентов с коронавирусом. По прогнозам экспертов, пик заболеваемости еще не достигнут. Это значит, что заболевших и госпитализированных будет больше.
Сергей Собянин рассказал, что с коронавирусной инфекцией борется больше трети всех работников здравоохранения Москвы. В первых рядах – около 40 тысяч человек.
За последние сутки в 57 регионах России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса. Больше всего новых пациентов приходится на Москву – 1 124 человека.
Общее число зараженных – 11 917 в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
2 апреля власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Граждане продолжают находиться на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
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