Больше трети работников здравоохранения задействовано в борьбе с коронавирусом – Собянин

12:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Больше трети всех работников здравоохранения Москвы борется с коронавирусной инфекцией. В первых рядах – около 40 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин.
"Врачи, медсестры, санитарки, хозяйственные работники, обслуживающий персонал, управленцы, все. То есть это огромный комплекс, это огромная часть, огромная, значительная. Это больше трети всего здравоохранения Москвы", – сказал мэр в интервью РИА Новости.
По словам Собянина, почти ежедневно наращивается график вывода медицинских учреждений из обычного режима для работы с зараженными COVID-19.
Он уточнил, что на сегодняшний день в первоочередном графике около 50 медучреждений, а в ближайшее время планируется нарастить до "60 отдельных корпусов или целиком больниц".
"Это около 20 тысяч коечного фонда", – рассказал градоначальник.
Ранее Владимир Путин поручил главам регионов установить дополнительные выплаты для врачей, работающих с зараженными коронавирусом.
Глава государства сообщил, что врачи, которые взаимодействуют с зараженными коронавирусом, будут получать месячную надбавку в размере 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал получит выплаты по 50 тысяч рублей в месяц. Младший медперсонал получит надбавку 25 тысяч рублей.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончалось.
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