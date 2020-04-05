Минздрав дал рекомендации работодателям на фоне ситуации с COVID-19

17:21
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Министерство здравоохранения России дало работодателям рекомендации по обеспечению рабочего процесса на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Так, в ведомстве призвали обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, передает РИА Новости.
В частности, выделить маски и перчатки рекомендуется тем работникам, которые по специфике деятельности вынуждены общаться с людьми в течение всего дня. К такой категории сотрудников отнесли продавцов магазинов, кассиров на общественном транспорте, а также работников аптек, сотрудников МВД, МФЦ и ряда других госорганизаций.
Помимо этого, всем трудящимся рекомендовали регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами.
"Необходимо это для снижения вероятности распространения новой коронавирусной инфекции, так как вирус может передаваться не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым, но и контактным путем – через бытовые предметы", – пояснили в Минздраве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал компании создать условия для соцдистанцирования людей. По словам градоначальника, такие меры важны не только для снижения скорости распространения COVID-19, но и непосредственно для самих учреждений, в частности, здоровья работников.
Известно, что в Москве введены ограничения на передвижения по городу. Выходить из дома можно только для поездки на работу, если предприятие не перешло на удаленный режим, а также для посещения банка, магазинов вблизи от жилья и для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от подъезда.
До 1 мая в Москве закрыты кафе, рестораны, столовые и иные предприятия общественного питания. Аналогичное ограничение коснулось розничных магазинов непродовольственных товаров. Значительная часть из них перешла на режим доставки продукции.
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