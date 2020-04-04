Собянин обязал компании создать условия для соцдистанцирования людей

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал новые распоряжения, нацеленные на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

Так, градоначальник обязал столичные предприятия и учреждения принять меры против распространения COVID-19. В частности, он заявил о создании условий для социального дистанцирования сотрудников и клиентов этих организаций.

Собянин рассказал, что большая часть городских предприятий продолжает функционировать, однако часть работников была отправлены в отпуска, а другая переведена на дистанционный режим работы.

"Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 метра между работниками и посетителями", – написал мэр.

По словам Собянина, такие меры важны не только для снижения скорости распространения COVID-19, но и непосредственно для самих учреждений, в частности, здоровья работников.

Он добавил, что определены органы исполнительной власти города Москвы, уполномоченные составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Контролировать соблюдение режима повышенной готовности будут:



Объединение административно-технических инспекций;

департамент торговли и услуг;

префектуры административных округов и управы районов;

департамент образования и науки;

Московская административная дорожная инспекция;

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

Распределение между ними объектов контроля и штрафные санкции за нарушения можно будет посмотреть на портале mos.ru.

Уточняется, что данные меры будут упразднены сразу после того, как серьезно уменьшится опасность, связанная с коронавирусом.

"Полномочия им даются достаточно серьезные и важно, чтобы они применялись адекватно, не создавали избыточное давление на бизнес и граждан. И вместе с тем обеспечивали соблюдение требований по предотвращению распространения коронавируса", – заключил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщал, что в столице заработают бесплатные станции велопроката для курьеров и волонтеров, которые трудятся в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Известно, что в Москве введены ограничения на передвижения по городу. Выходить из дома можно только для поездки на работу, если предприятие не перешло на удаленный режим, а также для посещения банка, магазинов вблизи от жилья и для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от подъезда.

До 1 мая в Москве закрыты кафе, рестораны, столовые и иные предприятия общественного питания. Аналогичное ограничение коснулось розничных магазинов непродовольственных товаров. Значительная часть из них перешла на режим доставки продукции.