Первые станции бесплатного велопроката для курьеров и волонтеров откроются 10 апреля

18:06
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Курьеры и волонтеры в столице смогут воспользоваться велопрокатом бесплатно. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
Градоначальник напомнил, что в нынешнем году столичные пункты проката велосипедов заработают с 10 апреля. Однако некоторое время они будут работать в особом режиме.
"В отличие от прошлых лет, первое время прокатом смогут пользоваться только сотрудники крупнейших курьерских служб и городские волонтеры", – объяснил Собянин.
Доступ к велосипедам будет полностью бесплатным, однако время поездки ограничат. Мэр объяснил, что благодаря этому условию воспользоваться транспортом сможет больше людей.
Ранее, с 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Выходить из дома можно только для поездки на работу, если предприятие не перешло на удаленный режим, а также для посещения банка, магазинов вблизи от жилья и для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от подъезда.
До 1 мая в Москве закрыты кафе, рестораны, столовые и иные предприятия общественного питания. Аналогичное ограничение коснулось розничных магазинов непродовольственных товаров. Значительная часть из них перешла на режим доставки продукции.
За сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек. Итого из больниц выписан 281 человек.
Пожилым горожанам в самоизоляции помогут волонтеры
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