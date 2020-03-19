Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московский велопрокат откроет сезон 10 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Департамент транспорта Москвы обратился к Банку ВТБ и компании "Велобайк" для проработки вопроса более раннего открытия велопроката в этом году", – заявили в пресс-службе.
В департаменте подчеркнули, что с 10 апреля для горожан будет доступна половина велосипедов Московского велопроката, а с 17 апреля можно будет воспользоваться уже всеми станциями "Велобайка".
В связи с распространением коронавируса все велосипеды будут проходить обработку, горожанам, в свою очередь, также рекомендовали в целях профилактики дополнительно обеззараживать сидение и руль.
Ранее сообщалось, что в этом году велопрокат откроется в новых районах, добавится еще 100 станций. Таким образом, их будет 629. Сам велопарк пополнится на тысячу велосипедов – до 6,5 тысячи.
В 2019 году велосипедисты совершили пять миллионов поездок по городу. За сезон они проехали более 7,3 миллиона километров. Это почти на 17% больше, чем годом ранее.
Городской велопрокат появился в Москве в 2013 году. В системе зарегистрировано более 1,5 миллиона человек. Велопрокат охватывает 42% столичных районов. В среднем городскими велосипедами пользуются 30 тысяч раз в день.
"Это наш город": сезон велопроката в Москве откроется в апреле
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