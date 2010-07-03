Свыше 5 млн поездок совершили пользователи "Велобайка" в этом сезоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице завершил работу седьмой сезон работы общественного городского проката "Велобайк". С 20 апреля по 17 ноября москвичи и гости города совершили 5 миллионов поездок. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам председателя совета директоров АО "Ситибайк", старшего вице-президента ВТБ Мигеля Маркарянца, несколько лет назад было сложно представить, что прокат велосипедов будет иметь такую популярность в столице.
"В этом году велопрокатом воспользовались 415 тысяч человек. За сезон они проехали более 7,3 миллиона километров, что на четверть больше прошлого сезона", – отметил он на мероприятии закрытия велопроката.
В среднем один пользователь проехал 18 километров. Ежедневно жители и гости столицы совершали 24,5 тысячи поездок", – уточнила пресс-служба банка ВТБ. На прокатных велосипедах ездили на работу и учебу, совершали прогулки в парках, а также участвовали в столичных велофестивалях.
В пресс-службе сообщили, что самыми популярными тарифами стали "Сутки" и "Сезон" – более 660 тысяч покупок абонементов. Картой "Тройка" в качестве электронного ключа для получения велосипеда на станции воспользовались 103 тысячи человек.
Мигель Маркарянц отметил, что московский велопрокат сегодня входит в пятерку самых крупных в мире.
"Мы постоянно работаем над развитием сервиса и улучшением клиентского опыта, а доработанное мобильное приложение уже скачал 1 миллион человек. В будущем году расширение проката "Велобайк" продолжится.
Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов ранее сообщил, что самыми активными пользователями столичного велопроката за прошедший сезон стали жители Хамовников и Тверского района. Активно пользовались велопрокатом также жители районов: Пресненский, Останкинский, Марьино, Очаково-Матвеевское, Нагатинский Затон, Лефортово.
В проекте "Активный гражданин" москвичи смогут высказать свои предложения по развитию сети пунктов проката велосипедов и самокатов. Участникам голосования предложат ответить на шесть вопросов.
Городской велопрокат появился в Москве в 2013 году. Реализуется банком ВТБ совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Сейчас он включает 530 станций и 5,5 тысячи велосипедов, в том числе электровелосипеды.
Городской велопрокат закрывает сезон
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