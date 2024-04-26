ФОК в Алексеевском районе Москвы готов на 25%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Стальной", расположенного в Алексеевском районе Москвы, оценивается в 25%. Об этом рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его данным, строители уже завершили монолитные работы в подземной части комплекса, на 60 и 20% соответственно выполнили мероприятия на первом и втором этажах ФОКа. Также близко к финальной черте находится устройство наружных сетей – 80%.

"Строители приступают к черновой отделке внутри объекта", – уточнил глава департамента.

Он напомнил, что ранее в столичном районе не было ни одного бассейна для спортивного плавания. Теперь здесь будут водные объекты для взрослых и малышей, а также камера сухого жара, которая поможет восстановиться после сильных физических нагрузок.

ФОК включит в себя детский бассейн размером 10 на 6 метров, зал общей подготовки, различные административные, медицинские и технические помещения, а также буфет. Пропускная способность объекта составит более 1,7 тысячи человек в сутки.

В прошло году Сергей Собянин уже рассказывал о планах строительства комплекса "Стальной". Тогда уточнялось, что его возведут на улице Павла Корчагина в рамках проекта "500 бассейнов".