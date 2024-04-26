Возможный соучастник теракта в "Крокусе" был задержан в Москве за мелкое хулиганство

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Еще один предполагаемый соучастник теракта в "Крокус Сити Холле" Джумахон Курбонов был задержан в Москве за мелкое хулиганство 11 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы административного дела.

Из них следует, что мужчина, находясь в общественном месте, совершил мелкое хулиганство, которое сопровождалось нецензурной бранью. При этом сам он вину в суде отрицал.

Изучив материалы, судья, также приняв во внимание ранее совершенное Курбоновым правонарушение, назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны.

Информация о том, что по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" задержали еще одного фигуранта, появилась в СМИ ранее днем. При этом источник издания не стал уточнять детали.