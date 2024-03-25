Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле"

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Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО четверых обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Об этом сообщает РИА Новости.

Им всем предъявлено обвинение по пункту "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), они арестованы до 22 мая 2024 года. По этой статье обвиняемым грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" в здание ворвались вооруженные террористы. Они открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал.

Следственный комитет сообщил о 137 погибших в результате теракта. Число пострадавших, согласно последним данным, достигло 182 человек.

23 марта подозреваемых задержали на территории Брянской области, они направлялись в сторону границы с Украиной. Впоследствии их доставили на допрос в Москву.

Количество погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек