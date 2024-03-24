Число пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" достигло 182 человек

Фото: Агенство "Москва"

Число пострадавших в теракте в "Крокусе Сити Холле" достигло 182 человек, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.

В настоящее время на стационарном лечении находится 121 человек, а еще 61 – на амбулаторном.

Ранее сообщалось, что в результате трагедии пострадали 180 человек, а 142 из них были госпитализированы. Амбулаторная помощь была оказана 38 людям.

Неизвестные вооруженные люди ворвались в здание "Крокуса" перед началом концерта группы "Пикник" в пятницу, 22-го числа. Сначала они открыли огонь по людям, а потом подожгли помещения.

В результате теракта погибли 137 человек. Подозреваемых в атаке на "Крокус Сити Холл" удалось задержать в Брянской области на следующий день.

Спасатели разобрали свыше 400 кубометров обрушившихся конструкций в "Крокус Сити Холле"