Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 137

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 137 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела", – уточняется в публикации.

Специалисты продолжают собирать доказательства по уголовному делу, стараются восстановить полную картину случившегося.

Следователи обращают внимание, что при обследовании следов минирования обнаружено не было. Однако с места происшествия изъяли два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции, свыше 500 патронов и 28 магазинов.

Кроме того, в момент задержания в Брянской области у мужчин нашли пистолет Макарова и магазин от автомата. Планируется провести ряд экспертиз.

Сейчас следователи работают с подозреваемыми. СК РФ намерен ходатайствовать об их заключении под стражу.

Следственные мероприятия проводятся и с очевидцами трагедии. Осуществляется выдача личных вещей, документов и транспортных средств.

22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в здание "Крокуса" ворвались вооруженные террористы. Они открыли огонь по посетителям, а затем спровоцировали пожар. Число пострадавших достигло 154 человек.

23 марта террористов задержали в Брянской области, когда они пытались пересечь границу РФ и Украины.

Глава СК РФ поручил как можно скорее установить, кто стоит за организацией теракта.



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