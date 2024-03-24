Глава СК РФ поручил как можно скорее установить организаторов теракта в "Крокусе"

Фото: Агенство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Личности организаторов теракта в "Крокус Сити Холле" должны быть установлены как можно скорее, отметил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Соответствующее поручение он дал на оперативном совещании. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

"Глава ведомства подчеркнул, что следствие должно установить всех лиц, причастных к совершению этого чудовищного преступления, особо отметив необходимость скорейшего установления его организаторов", – говорится в публикации.

Бастрыкин также указал на необходимость выяснить все детали случившегося, чтобы можно было полностью восстановить картину событий. Он попросил своих подчиненных внимательно работать с очевидцами трагедии.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчина открыли стрельбу по людям, а затем устроили пожар.

В результате действий террористов погибли 133 человека. Число пострадавших увеличилось до 154.

Возбуждено уголовное дело. В субботу, 23 марта, террористов задержали в Брянской области. Они пытались пересечь границу РФ и Украины.



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