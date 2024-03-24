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24 марта, 11:05

Происшествия

Число пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 154

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Число пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 154 человек. Об этом свидетельствует информация на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.

По данным ведомства, в больницах сейчас находятся 107 пострадавших, 44 человека – на амбулаторном лечении, еще троих уже выписали.

Нападение вооруженных террористов на "Крокус" произошло 22 марта. Мужчины в камуфляже открыли стрельбу по людям, а затем спровоцировали пожар.

Следственный комитет сообщал о 133 погибших в результате теракта.

Подозреваемых в нападении задержали в Брянской области. Затем их доставили на допрос в Москву.

24 марта в России начался общенациональный траур по погибшим.

В России начался общенациональный траур по жертвам теракта в "Крокусе"

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия
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