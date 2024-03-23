СК РФ подтвердил факт задержания четырех подозреваемых в теракте в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет России подтвердил факт задержания в Брянской области четырех подозреваемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Там указали, что людей задержали недалеко от границы с Украиной. Отмечается, что следователи приступили к работе с подозреваемыми.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, совершивших теракт в "Крокусе".

Накануне неизвестные пришли в "Крокус Сити Холл" и открыли стрельбу, затем в здании вспыхнул пожар. Спустя время пожарные локализовали возгорание.

По данным СК РФ, в результате теракта погибли 93 человека. В ведомстве добавили, что число еще увеличится. Кроме того, Минздрав Московской области опубликовал список имен 37 погибших при нападении.

Мировые СМИ отреагировали на теракт в "Крокус Сити Холле"