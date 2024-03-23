Соцфонд РФ запустил горячую линию по выплатам пострадавшим и семьям погибших при теракте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Социальный фонд РФ запустил горячую линию по вопросам выплат пострадавшим и семьям погибших при теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Указывается, что в фонде организована рабочая группа по оказанию мер соцподдержки. Для выплаты пособия на погребение гражданам необходимо обратиться с соответствующим заявлением на портал госуслуг или в любую клиентскую службу Соцфонда. Кроме того, при наличии пенсионных накоплений для их выплаты нужно обратиться в любую клиентскую службу фонда или негосударственный пенсионный фонд, в котором они инвестируются, заявили в пресс-службе.

По любым вопросам, связанным с оформлением выплат, жители могут обратиться по телефону горячей линии Соцфонда 8 (495) 304-43-31. Звонки принимаются круглосуточно.

Неизвестные открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта, позже в помещениях начался пожар. Пламя распространилось на площади почти 13 тысяч "квадратов". Спустя время пожарные смогли локализовать возгорание.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Утром 23 марта двух подозреваемых в теракте, предварительно, удалось задержать в Брянской области. Как указал депутат Госдумы Александр Хинштейн, ведется поиск остальных причастных к преступлению.

М️осквичам напомнили важные номера телефонов экстренных служб