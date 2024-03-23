МЧС РФ опубликовало список из 107 госпитализированных после теракта в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Список из 107 госпитализированных в результате теракта в "Крокус Сити Холле" появился на официальном сайте МЧС России.

В нем представлены данные о пациентах, которые актуальны на 09:00.

Вечером 22 марта неизвестные лица открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле". Затем в здании произошел пожар, площадь которого впоследствии увеличилась до 12 900 квадратных метров. Его удалось локализовать.

В борьбе с огнем задействовали 477 человек и 183 единицы техники.

По предварительной информации СК РФ, в результате случившегося скончались более 60 человек. Расследуется уголовное дело о теракте.

Минздрав РФ открыл горячую линию психологической поддержки. Позвонить можно по номеру +7 (495) 637 70 70.



Пожар в "Крокус Сити Холле" локализован