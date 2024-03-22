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22 марта, 21:23

Происшествия

Пожару в "Крокус Сити Холле" присвоили повышенный ранг сложности

Фото: ТАСС/Роман Денисов

Повышенный ранг сложности присвоили пожару в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, основные усилия пожарно-спасательных подразделений направлены на поиск и спасение людей.

Стрельба произошла вечером 22 марта в здании "Крокус Сити Холла". По некоторым данным, туда ворвались несколько мужчин с автоматами.

Позже в здании началось возгорание, произошло обрушение кровли. Из "Крокус Сити Холла" эвакуировали порядка 100 человек. Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Также он выразил соболезнования близким погибших.

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Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
происшествияпожар
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