СК возбудил дело о теракте после стрельбы в "Крокус Сити Холле"

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Следователи возбудили уголовное дело о теракте после стрельбы в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Дело будут расследовать по статье 205 Уголовного кодекса РФ. К месту происшествия уже выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК РФ.

Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание "Крокус Сити Холла" и открыли стрельбу вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник".

Позже в "Крокус Сити Холле" произошел пожар, началась рушиться кровля. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Из здания удалось эвакуировать порядка 100 человек.

В столичном Дептрансе рассказали, что ближайшая к "Крокусу Сити Холлу" станция метро "Мякинино" работает в штатном режиме, но движение в районе 65–67-го километра на МКАД затруднено в обе стороны.

В свою очередь, Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе и выразил соболезнования близким погибших. Из-за происшествия в Москве в выходные отменили все массовые мероприятия. Такое же решение приняли власти Подольска, Люберец и Истры.



Андрей Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"