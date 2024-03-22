Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 21:30

Происшествия

Массовые мероприятия отменили в Подольске из-за ЧП в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Массовые мероприятия отменили в Подольске из-за происшествия в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Об этом сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.

"В связи с трагической ситуацией, которая произошла сегодня в "Крокус Сити Холле", мы отменяем ранее объявленные массовые мероприятия. Принятое решение направлено на усиление мер безопасности наших жителей и гостей городского округа, которая сейчас превыше всего", – написал Артамонов в своем телеграм-канале.

Также массовые мероприятия отмени в Истре и Люберцах.

О стрельбе в здании "Крокус Сити Холла" стало известно вечером в пятницу, 22 марта. В это время там проходил концерт группы "Пикник".

В СМИ заявили, что в здание ворвались порядка троих людей в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматов. Немногим позже в здании начался пожар. Кроме того, начала рушиться кровля.

К "Крокус Сити Холлу" отправили сотрудников столичных подразделений СОБР и ОМОН. На место ЧП готовятся к отправке вертолеты Московского авиацентра.

В подмосковном главке МЧС РФ заявили, что из "Крокус Сити Холла" в Красногорске эвакуировали порядка 100 человек. Там же добавили, что спасение людей с крыши здания происходит с помощью подъемных механизмов.

Читайте также


Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
происшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика