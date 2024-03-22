Очевидец рассказал о стрельбе в "Крокус Сити Холле"

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Очевидец, находившийся в момент стрельбы в подмосковном "Крокус Сити Холле", рассказал Москве 24 о произошедшем.

"Только сели. Какая-то паника началась, какие-то хлопки услышали. Люди начали разбегаться. Побежали в дверь, к выходу", – сообщил он.

Мужчина сообщил, что после услышанных хлопков находившиеся в зале люди укрылись в подсобном помещении. Они находились там около 5–7 минут. В это время люди почувствовали едкий запах дыма.

После того как посетители вышли на улицу, они увидели, что здание охватило огнем.

Вечером 22 марта в здании "Крокус Сити Холла" произошла стрельба. В связи с ЧП находившихся внутри людей начали незамедлительно эвакуировать.

После в здании зафиксировали возгорание. По последним данным, пожару присвоен третий ранг сложности. В СМИ сообщили, что в здании обрушилась кровля.

