22 марта, 21:06Происшествия
Очевидец рассказал о стрельбе в "Крокус Сити Холле"
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Очевидец, находившийся в момент стрельбы в подмосковном "Крокус Сити Холле", рассказал Москве 24 о произошедшем.
"Только сели. Какая-то паника началась, какие-то хлопки услышали. Люди начали разбегаться. Побежали в дверь, к выходу", – сообщил он.
Мужчина сообщил, что после услышанных хлопков находившиеся в зале люди укрылись в подсобном помещении. Они находились там около 5–7 минут. В это время люди почувствовали едкий запах дыма.
После того как посетители вышли на улицу, они увидели, что здание охватило огнем.
Вечером 22 марта в здании "Крокус Сити Холла" произошла стрельба. В связи с ЧП находившихся внутри людей начали незамедлительно эвакуировать.
После в здании зафиксировали возгорание. По последним данным, пожару присвоен третий ранг сложности. В СМИ сообщили, что в здании обрушилась кровля.
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