22 марта, 21:04Происшествия
Более 50 бригад скорой помощи направлено к "Крокус Сити Холлу"
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Более 50 бригад скорой помощи направили в подмосковный Красногорск к "Крокус Сити Холлу", где произошли стрельба и пожар. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.
"Направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи", – уточнили в ведомстве.
Неизвестные люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта. После этого в здании произошел пожар. По информации оперативных служб, сейчас всех людей эвакуируют из здания. Известно, что уже есть раненые.
В момент ЧП в концертном зале проходило выступление группы "Пикник". Оперативные службы сообщают, что в результате произошедшего музыканты не пострадали. К объекту отправили сотрудников столичных подразделений СОБР и ОМОН.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже выехал на место ЧП. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, уточнил, что Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в "Крокус Сити Холле".
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