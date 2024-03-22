Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле".

"Создан оперативный штаб. Все подробности позже", – заявил губернатор Московской области в своем телеграм-канале.

Неизвестные открыли стрельбу в подмосковном Красногорске в "Крокус Сити Холле", где проходил концерт группы "Пикник".

В настоящее время находившихся внутри людей эвакуируют. Кроме того, на месте ЧП начался пожар, которому присвоили ранг номер три. В связи с произошедшим к объекту отправили сотрудников столичных подразделений СОБР и ОМОН.