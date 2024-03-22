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22 марта, 20:55

Происшествия

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле".

"Создан оперативный штаб. Все подробности позже", – заявил губернатор Московской области в своем телеграм-канале.

Неизвестные открыли стрельбу в подмосковном Красногорске в "Крокус Сити Холле", где проходил концерт группы "Пикник".

В настоящее время находившихся внутри людей эвакуируют. Кроме того, на месте ЧП начался пожар, которому присвоили ранг номер три. В связи с произошедшим к объекту отправили сотрудников столичных подразделений СОБР и ОМОН.

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Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
происшествия
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