22 марта, 20:55Происшествия
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"
Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле".
"Создан оперативный штаб. Все подробности позже", – заявил губернатор Московской области в своем телеграм-канале.
Неизвестные открыли стрельбу в подмосковном Красногорске в "Крокус Сити Холле", где проходил концерт группы "Пикник".
В настоящее время находившихся внутри людей эвакуируют. Кроме того, на месте ЧП начался пожар, которому присвоили ранг номер три. В связи с произошедшим к объекту отправили сотрудников столичных подразделений СОБР и ОМОН.
Читайте также
- Ближайшая к "Крокус Сити Холлу" станция метро работает штатно
- Очевидцы рассказали о стрельбе в "Крокус Сити Холле"