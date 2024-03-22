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22 марта, 20:58

Транспорт

Ближайшая к "Крокус Сити Холлу" станция метро работает штатно

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Ближайшая к "Крокусу Сити Холлу" станция метро "Мякинино" работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте уточнили, что вход и выход пассажиров доступны в прежнем режиме.

При этом движение в районе 65–67-го километра на МКАД затруднено в обе стороны. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

О стрельбе в здании "Крокус Сити Холла" стало известно вечером в пятницу, 22 марта. В это время там проходил концерт группы "Пикник".

По данным СМИ, в здание ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматов. Позже в "Крокус Сити Холле" начался пожар, началась рушиться кровля. К объекту отправили сотрудников столичных подразделений СОБР и ОМОН.

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Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
транспортпроисшествия
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